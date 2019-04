Students of Month

Synergy Learning Center announced its Students of the Month for March. Shown are (front row, from the left) Marley MacTavish (Van Wert), Gracie German (Van Wert), Keagan Missler (Van Wert); (back row) Joshua Fry (Crestview), Stacia Ashbaugh (Van Wert), and Baily Day (Van Wert). photo provided