Football Friday Scoreboard: Nov. 2, 2018

Van Wert independent sports

Here are scores from Friday’s OHSAA area playoff football games in Divisions III and VI.

Division III

Region 12

Wapakoneta 24 Trotwood Madison 21

Division VI

Region 22

Columbus Grove 21 Carey 7

Fairview 35 Gibsonburg 7

Seneca East 33 Loudonville 9

Hillsdale 36 Northwood 6

Region 24

Marion Local 55 Spencerville 7

St. Henry 37 Mechanicsburg 7

Coldwater 49 Cincinnati Deer Park 14

Lima Central Catholic 40 Covington 18