Van Wert independent sports

COLUMBUS — The Division I and II boys basketball All-Ohio teams were announced Tuesday by members of the statewide Ohio Prep Sportswriters Association.

Van Wert High School’s Jacoby Kelly was named Honorable Mention All-Ohio. The senior led the Cougars in scoring and rebounding – 15 points and seven boards per game – and was the leader of a team that finished 13-11 and won a sectional championship before falling to Associated Press poll champion Wauseon in the Division II district semifinals.

2018 DIVISION I OPSWA ALL-OHIO BOYS BASKETBALL

FIRST TEAM

Dane Goodwin, Upper Arlington, 6-foot-5, sr., 23.5 ppg; Jerome Hunter, Pickerington North, 6-7, sr., 21.0; Sincere Carry, Solon, 6-0, sr., 23.2; Alonzo Gaffney, Garfield Heights, 6-9, jr., 18.2; Jaret Pallotta, Massillon Jackson, 6-6, sr., 15.5; Mason McMurray, Stow-Munroe Falls, 6-8, sr., 14.6; Vincent Williams, Toledo St. John’s, 6-5, sr., 18.9; Darius Bazley, Cincinnati Princeton, 6-9, sr., 15.3; Jaxson Hayes, Cin. Moeller, 6-10, sr., 12.0; Darius Quisenberry, Huber Heights Wayne, 6-1, sr., 18.5.

PLAYER OF THE YEAR — Dane Goodwin, Upper Arlington.

COACH OF THE YEAR — Brett Norris, Hilliard Bradley.

SECOND TEAM

JT Shumate, Newark, 6-6, sr., 21.2; Treauhn Williams, Reynoldsburg, 6-7, sr., 18.0; Ben Roderick, Olentangy Liberty, 6-5, sr., 24.3; Dale Bonner, Shaker Heights, 6-3, sr., 18.4; Christian Guess, Shaker Heights, 6-6, sr., 26.2; Collen Gurley, Akron Hoban, 6-2, sr., 15.2; Houston King, Toledo St. John’s, 6-4, sr., 17.0; Jackie Harris, Toledo St. Francis, 6-6, jr., 16.5; Bo Myers, Logan, 6-5, jr., 22.0; RaHeim Moss, Springfield, 6-4, jr., 16.2.

THIRD TEAM

Jake McLoughlin, Dresden Tri-Valley, 6-6, sr., 12.2; VonCameron Davis, Columbus Walnut Ridge, 6-4, soph, 22.8; Devon Grant, Lorain, 6-1, jr., 21.0; Kaleb Martin, Green, 5-9, jr., 19.0; Delmar Moore, Warren Harding, 6-6, sr., 13.0; Kyle Jackson, Mansfield Madison, 6-6, sr., 20.3; Alek West, Sylvania Northview, 6-3, jr., 14.5; Branden Maughmer, Chillicothe, 6-2, Sr., 17.4; Samari Curtis, Xenia, 6-4, jr., 30.4; Jeremiah Davenport, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, sr., 15.4.

SPECIAL MENTION

Delshawn Jackson, Cleveland Central Catholic; Julius Brown, Westerville North; Sean Marks, Lewis Center Olentangy; Thomas Hickman, Westerville Central; Isaiah Speelman, Hilliard Bradley; Chris Jefferson, Cleveland Benedictine; Calvin Blair, Wooster; Jake Maranville, Uniontown Lake; Ryan Fries, Sylvania Southview; Riley Haubner, Cin. LaSalle; Matt King, Dresden Tri-Valley; Kade Ruegsegger; Ian Sexton, Dover.

HONORABLE MENTION

D.J. Dial, Lyndhurst Brush; Montorie Foster, Lakewood St. Edward; Tyreke Smith, Cleveland Heights; Shane Zalba, Mentor; Trent Williams; Davin Zeigler, Cleveland Benedictine; M.J. Smith, North Ridgeville; Christian Smith, Toledo Rogers; Ryan Nunn, Findlay; Devin Williams, Toledo Start; B.J. Miller, Lima Senior; Edward Colbert, Toledo Whitmer; Isaac Elsasser, Bowling Green; Jarrett Cox, Liberty Twp. Lakota East; Nick Deifel, Cin. Oak Hills; Kameron Gibson, Cin. Walnut Hills; Andre Gordon, Sidney; Darweshi Hunter, Cin. Princeton; Leonard Taylor, Springfield; Greg Tribble, Cin. Winton Woods; Josh Corbin, Gahanna Lincoln; Thomas Hickman, Westerville Central; PJ Jones, Grove City; Terin Kinsway, Delaware Hayes; Sean Marks, Olentangy; Dominiq Penn, Dublin Coffman; Isaiah Speelman, Hilliard Bradley; Caiden Landis, Logan; Evan Bainbridge, Stow-Munroe Falls; Garrett Houser, Akron Hoban; Kyle Goessler, Brunswick; Ethan Stanislawski, Massillon Jackson; Brian Roberts Jr., Copley; Nick Felician, Brunswick; Darrell Newsom Jr., Twinsburg.

2018 DIVISION II OPSWA ALL-OHIO BOYS BASKETBALL

FIRST TEAM

Cameron Brooks-Harris, Zanesville, 6-7, sr., 20.5 ppg; Trey Singleton, Byesville Meadowbrook, 5-10, sr., 24.7; Jelani Simmons, Columbus Beechcroft, 6-6, sr., 20.0; Jerry Higgins, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-9, sr., 22.8; Dwayne Cohill, Parma Heights Holy Name, 6-2, sr., 21.9; Pete Nance, Richfield Revere, 6-10, sr., 21.0; Austin Rotroff, Wauseon, 6-9, sr., 14.6; Kollin Van Horn, Proctorville Fairland, 6-8, sr., 16.0; Terry Durham, Cincinnati Woodward, 6-5, 24.0; Myles Belyeu, Trotwood-Madison, 6-4, sr., 25.2.

PLAYER OF THE YEAR — Pete Nance, Richfield Revere.

COACH OF THE YEAR — Chad Burt, Wauseon.

SECOND TEAM

Justin Heacock, New Concord John Glenn, 5-11, sr., 15.7; Taevion Kinsey, Columbus Eastmoor Academy, 6-5, sr., 19.5; Luka Eller, Mentor Lake Catholic, 6-5, soph., 20.2; R.J. Sunahara, Bay Village Bay, 6-6, sr., 22.8; Mason Lydic, Peninsula Woodridge, 6-1, sr., 22.5; Scott Walter, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-10, sr., 12.0; Keith Williams, Sandusky, 6-1, sr., 18.8; Cade Stover, Lexington, 6-5, jr., 18.0; Luke Thomas, Proctorville Fairland, 6-2, Sr., 14.0; Joey Edmonds, Cin. Wyoming, 6-0, jr., 21.2.

THIRD TEAM

Connor McGuire, Gnadenhutten Indian Valley, 6-0, sr., 13.2; Garrett Tipton, Columbus Hartley, 6-5, sr., 16.5; Alex Sulka, Chardon, sr., 6-3, 27.8; Aaron Loines, Cleveland Glenville, 6-4, sr., 17.0; Matthew Francesconi, Tallmadge, 6-3, sr., 20.6; Daniel Unruh, Elida, 6-2, sr., 17.1; Logan Swackhammer, Chillicothe Unioto, 6-2, sr., 18.2; Colin Woodside, Lancaster Fairfield Union, 6-6, sr., 15.6; Amari Davis, Trotwood-Madison, 6-4, jr., 21.2; Jabali Leonard, Dayton Meadowdale, 6-0, sr., 23.0.

SPECIAL MENTION

Connor Wright, Minerva; Caden Arbaugh, Cadiz Harrison Central; Nate Voll, New Philadelphia; Justin Shipman-Curtis, Columbus East; Datrey Long, Columbus Beechcroft; Shannon Stanley, Bexley; Kayin Derden, Columbus DeSales; Hayden Kanicki, Ashtabula Edgewood; Braeden O’Shaughnessy, Poland; Brandon Wahl, Louisville; Connor Tamarkin, Warren Howland; Brandon Haraway, Norwalk; Chance Barnett, Belleville Clear Fork; Ethan Heller, Thornville Sheridan; Giovanni Santiago, Cin. Hughes; Landen Angel, Hamilton Ross; Isaac Beam, Chillicothe Zane Trace; Zach Loveday, Gallipolis Gallia Academy; Naylan Yates, McArthur Vinton County; Clayton Howell, Waverly; Josh Huffman, Vincent Warren.

HONORABLE MENTION

C.J. Charleston, Gates Mills Gilmour Academy; Luke Frazier, Mentor Lake Catholic; Dechlan Kirincic, Gates Mills Gilmour Academy; Luke Howes, Fairview Park Fairview;, Brody Kuhl, LaGrange Keystone; Kevin Peterson, Parma Padua Franciscan; Javon Todd, Lorain Clearview; Connor Leppla, Cambridge; Kobe Mitchell, Cadiz Harrison Central; Cade Williams, Gnadenhutten Indian Valley; Davis Black, Byesville Meadowbrook; Aronde Myers, Zanesville; Craig Bober, St. Clairsville; Gabe Roach, East Liverpool; Joby Pfeil, Vermilion; Trey Ruhlman, Bellevue; Jacoby Kelly, Van Wert; Jaron Sharp, Kenton; Brooks Gype, Wauseon; B.J. Patrick, Mansfield Senior; Mack Anglin, Marengo Highland; Payton Collins, Columbus Hartley; Dylan Herbert, Delaware Buckeye Valley; Ther’Ron Jennings, Columbus Beechcroft; Zach Sawyer, Columbus Watterson; Treohn Watkins, Columbus South; Mike White, Columbus East; Lucas Thompson, Lancaster Fairfield Union; Darby Tyree, Wash. Court House Miami Trace; Cameron Carter, Wash. Court House Miami Trace; Isaiah Howell, Proctorville Fairland; Brandon Kennedy, Chillicothe Unioto; Logan Maxfield, Athens; Jake Speakman, McArthur Vinton County; Grant Heileman, Thornville Sheridan; Cooper Donaldson, Jackson; Jonathan Allen, Dayton Dunbar; Damonte Bailey, Dayton Ponitz Career Technology Center; Xavier Johnson, Cin. Summit Country Day; Evan Prater, Cin. Wyoming; Colin Shaw, Cin. Indian Hill; Chris’seon Stringer, Cin. Taft; Scott Wormald, Canal Fulton Northwest; Cyler Kane-Johnson, Niles McKinley; Michael Huberty, Alliance Marlington; TJ DeShields, Beloit West Branch; Mitch Davidson, Salem; Braden Tucker, Streetsboro; Jonathan King, Akron Buchtel.