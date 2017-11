Van Wert independent sports

FINDLAY — Crestview quarterback Drew Kline led a group of local football players named to the 2017 All-Northwest District football teams. Players were selected by a media panel from the district.

Kline was named to the Division VII First Team, and was selected as co-offensive player of the year along with Pandora-Gilboa quarterback Jared Breece. Kline passed for 2,203 yards and 27 touchdowns and ran for 1,079 yards and 14 touchdowns. Breece threw for 1,974 yards and 27 touchdowns, and rushed for 796 yards and 12 more scores.

Kline was joined on the First Team by defensive lineman Dylan Hicks, linebacker Trevor Gibson and defensive back Wade Sheets. Teammates Derick Dealey, Grant Schlagbaum and Charles Stefanek were named Honorable Mention.

Other local players named to the Division VII All-Northwest District Team – Wayne Trace: wide receiver Eli Sinn (Second Team), defensive lineman Brian Merritt Hunter Showalter (Honorable Mention); Delphos St. John’s: Punter Jared Wurst (Second Team).

Delphos Jefferson defensive lineman Davion Tyson was named to the Division VI All-Northwest District First Team, while running back Brenen Auer was named to the Second Team. Jordan Bonitos was named Honorable Mention.

Three Van Wert Cougars earned All-Northwest District honors in Division IV.

After grabbing 52 passes for 849 yards and nine touchdowns, wide receiver Jacoby Kelly was named to the First Team, while defensive end Drew Bagley was named to the Second Team. Bagley finished the season with 51 tackles and a team-high eight sacks. Jordon Danylchuk was named Honorable Mention.

Division IV

First team

Ends-Dakota McPeak, Bellevue, 6-3, 172, Sr.; Jacob Kelly, Van Wert, 5-9, 165, Sr.; Carter Brooks, Shelby, 6-3, 218, Sr.

Linemen-Garrett Lauth, St. Marys Memorial, 6-2, 315, Sr.; Brock Beier, Bellevue, 5-11, 235, Sr.; Cam Sauber, Wauseon, 5-8, 211, Sr.; Hayden Vent, Shelby, 6-1, 275, Sr.; Austin Parrigan, Bellville Clear Fork, 6-3, 260, Sr.

Quarterback-Brennan Armstrong, Shelby, 6-2, 210, Sr.

Backs-Sean Perry, St. Marys Memorial, 5-10, 170, Jr.; Everett Bueter, Wauseon, 6-2, 171, Sr.; Devon Brooks, Shelby, 5-8, 175, Sr.

Kicker-Gabe Vandever, St. Marys Memorial, 5-10, 160, Jr.

Defense

Linemen-Reed Aller, St. Marys Memorial, 6-1, 245, Sr.; Austin Giesige, St. Marys Memorial, 6-0, 220, sr.; Trevor Rodriguez, Wauseon, 6-0, 223, Jr.; Tim Paradiso, Port Clinton, 6-2, 170, Sr.; Daniel Spencer, Bellville Clear Fork, 6-1, 220, Sr.

Linebackers-Jackson Harris, St. Marys Memorial, 6-3, 200, Sr.; Dylan Unverferth, Napoleon, 5-8, 190, Sr.; Shawn Conover, Kenton, 6-2, 195, Sr.; Uriah Schwemley, Shelby, 6-3, 206, Jr.; Jacob Bailey, Bellville Clear Fork, 6-0, 225, Sr.

Backs-Bryce McMurray, Bellevue, 5-11, 175, Sr.; Brady Hill, Shelby, 5-9, 155, Sr.; Jake Lowe, Bellville Clear Fork, 6-1, 170, Sr.

Punter-Dawson Rupp, Wauseon, 6-3, 181, Sr.

Offensive Player of the Year: Brennan Armstrong, Shelby.

Defensive Player of the Year: Brady Hills, Shelby.

Lineman of the Year: Reed Aller, St. Marys Memorial.

Coach of the Year: Dave Carroll, Bellville Clear Fork.

Second team

Ends-Owen Newlove, Wauseon, 6-4, 185, Sr.; Evan Smith, Bryan, 6-0, 170, Sr.; Takoda Crisman, Galion, 6-0, 175, Sr.

Linemen-Tyler Miller, St. Marys Memorial, 6-1, 205, Sr.; Connor Johnston, Upper Sandusky, 6-3, 235, Sr.; Zach Murphy, Port Clinton, 5-11, 315, Sr.; Paul Francisco, Bellville Clear Fork, 6-4, 250, Sr.; Hunter Tollison, Bellville Clear Fork, 6-2, 280, Sr.

Quarterback-Jaron Sharp, Kenton, 6-3, 195, Jr.; Zac Nobis, Bryan, 6-0, 183, Sr.

Backs-Treston Francis, Bellevue, 5-11, 185, Sr.; Bryce Ray, Bellevue, 5-8, 175, Sr.

Kicker – Sloan Bowman, Bellville Clear Fork, 5-10, 185, Sr.

Defense

Linemen-Bo Kuenning, St. Marys Memorial, 6-2, 235, Sr.; Matt Herold, Bryan, 6-3, 180, Jr,; Drew Bagley, Van Wert, 6-3, 210, Jr.; Michael Chillemi, Bellville Clear Fork, 6-3, 240, Jr.; Noah Grochowalski, Galion, 6-2, 190, Jr.

Linebackers-Nate McMillan, Upper Sandusky, 6-0, 170, So.; Hunter Yackee, Wauseon, 5-10, 180, Sr.; Hunter Bishop, Shelby, 6-0, 220, Sr.; Trevon Trammell, Bellville Clear Fork, 6-0, 190, Jr.; Nick Arnold, Ontario, 6-0, 195, Sr.

Backs-Logan Shepard, Napoleon, 6-2, 180, Jr.; Drew Jacobs, St. Marys Memorial, 5-10, 160, Sr.; Jared Schaefer, Bellville Clear Fork, 6-1, 175, Jr.

Honorable mention: Blake Dinsmore, Bellville Clear Fork; Harrison Ivy, Galion; Mitch Seewer, St. Marys; Jack Howey, Bellevue; Mahlik Diol, Kenton; Trent Reichelderfer, Kenton; Luke Baird, Kenton; Jordon Danylchuk, Van Wert; Noah Creed, Ontario; Garrett Niss, Ontario; Cam Todd, Ontario; Ethan Pensante, Ontario; Nolan Hatfield, Ontario; Bryce Lyon, Bellville Clear Fork; Matt Thran, Bellville Clear Fork.

Division VI

First team

Offense

Ends-Chase Sumner, Ada, 5-11, 152, Sr.; Jeff Dunsmore, Oregon Cardinal Stritch, 6-2, 190, Sr.; Jacob Wenning, Coldwater, 6-1, 170, Jr.; Payton Tunis, Hicksville, 5-9, 155, Sr.

Linemen-John Dirksen, Maria Stein Marion Local, 6-5, 300, Sr.; Damian Lanzer, Hamler Patrick Henry, 5-11, 225, Sr.; Joey Adkins, Gibsonburg, 6-2, 205, Sr.; Caleb Stone, Bucyrus Wynford, 6-0, 240, Sr.; Thomas Schwieterman, Coldwater, 6-5, 280, Sr.; Ben Dues, Spencerville, 6-5, 280, Sr.; Connor Bowker, Lima Central Catholic, 6-1, 218, Sr.

Quarterback-Seth Conley, Ada, 5-11, 175, Sr.; Jacob Greer, Hicksville, 6-2, 194, Sr.; Austin May, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 194, Sr.

Backs-Will Homan, Fort Recovery, 5-9, 180, Sr.; Trevor Shawber, North Robinson Colonel Crawford, 5-10, 210, Sr.; Chris Picker, Spencerville, 5-7, 170, Sr.; Brock Martin, Attica Seneca East, 6-0, 195, Sr.

Kicker-Eli Heaster, Findlay Liberty-Benton, 6-3, 174, Jr.

Defense

Linemen-Blaine Swartzmiller, Attica Seneca East, 6-3, 215, Jr.; Grant Frederick, Carey, 6-1, 165, Sr.; Andrew Stocker, Fort Recovery, 6-0, 260, Sr.; Caleb Rausch, Bucyrus Wynford, 6-4, 275, Jr.; Davion Tyson, Delphos Jefferson, 6-4, 215, Sr.; Micah Pearson, Lima Central Catholic, 6-2, 196, Jr.

Linebackers-AJ Dobbins, Findlay Liberty-Benton, 5-11, 203, Sr.; Dylan Cornwell, Attica Seneca East, 5-10, 170, Jr.; Brendan Dingus, Defiance Tinora, 6-0, 230, Sr.; Tyler Schlarman, St. Henry, 6-0, 190, Sr.; Caleb Stone, Bucyrus Wynford, 6-0, 240, Sr.; Sam Huelsman, Maria Stein Marion Local, 6-4, 220, Jr.; Matthew Heckler, Lima Central Catholic, 6-3, 186, Sr.

Backs-Kainon Ruffing, Attica Seneca East, 5-10, 175, Sr.; Will Poling, Findlay Liberty-Benton, 6-0, 170, Sr.; Matt Rethman, Maria Stein Marion Local, 5-10, 150, Jr.; Drew Armstead, Spencerville, 5-5, 133, Jr.; Ron Banks, Lima Central Catholic, 5-8, 175, Jr.

Punter-Bo Smith, Attica Seneca East, 5-10, 194, Sr.

Offensive Player of the Year: Will Homan, Fort Recovery.

Defensive Player of the Year: AJ Dobbins, Findlay Liberty-Benton.

Lineman of the Year: John Dirksen, Maria Stein Marion Local.

Coach of the Year: Scott Palte, Lima Central Catholic.

Second team

Offense

Ends-Lucas Streacker, Kansas Lakota, 6-1, 185, Sr.; Kaleb Landin, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, 170, Sr.; Nick Tangeman, Maria Stein Marion Local, 6-4, 180, Jr.; Peter Boice, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 185, Sr.

Linemen-Peyton Lange, St. Henry, 6-2, 200, Jr.; Jakib Hochak, Ada, 6-2. 263. Sr.; Thomas Ungruhn, Maria Stein Marion Local, 6-0, 200, Sr.; Matt Kuess, Fort Recovery, 6-1, 240, Sr.; Howard Pleasant, Defiance Tinora, 6-3, 265, Sr.; Daniel Moncivais, Hicksville, 5-7, 187, Sr; Eli Yahl, Spencerville, 6-5, 280, Sr.

Quarterback-Tyler Gabel, Kansas Lakota, 6-1, 185, Sr.; Daylon Lange, St. Henry, 6-1, 160, Sr.

Backs – Bremen Auer, Delphos Jefferson, 5-6, 177, Sr.; Aidan Loveridge, Mt. Blanchard Riverdale, 5-10, 190, Sr.; Bradley Mendoza, Gibsonburg, 5-10, 180, Jr.; Nolan Habodasz, Maria Stein Marion Local, Sr.; Shaun Thomas, Lima Central Catholic, 5-10, 192, Sr.

Kicker-Blake Dippold, Coldwater, 5-9, 190, So.

Defense

Linemen-Andrew Kreais, Gibsonburg, 6-1, 200, Sr.; Miachel Helgren, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 205, Sr.; Jacob Maley, North Robinson Colonel Crawford, 6-4, 265, Jr.; Chris Loughman, Ashland Crestview, 5-10, 230, Sr.; TJ Rhamy, Hamler Patrick Henry, 5-8, 185; Parker Thiel Hicksville, 5-7, 172, Sr.

Linebackers-Nate Kissell, Gibsonburg, 6-0, 205, Sr.; Colton Campbell, Ashland Crestview, 5-11, 200, Sr.; Jordan Clauss, Carey, 6-0, 190, Jr.; Gabe Contreras, Hicksville, 5-7, 172, Sr.; Jacob Settlemire, Spencerville, 5-8, 185, Sr.;

Backs-Brady Jaso, Gibsonburg, 5-10, 175, Jr.; Ben Werner, Toledo Ottawa Hills, 6-1, 170, Sr.; Cole Heinlen, Bucyrus Wynford, 6-2, 195, Sr.; Dakota Brickner, Bluffton, 5-7, 160, Sr.; Colton Rader, Kansas Lakota, 5-11, 170, Sr.

Punter-Dylan Schreder, Toledo Ottawa Hills, 5-9, 165, Jr.

Honorable Mention: Ryan Luttmer St. Henry; Paul Wourms St. Henry; Ryan Buening St. Henry; Zach Niekamp St. Henry; Caden Niekamp St. Henry; Nick Hawk Rockford Parkway; Caden May Rockford Parkway; Theo Hernandez, Gibsonburg; Paul Latz, Oregon Cardinal Stritch; Bryce Ketner, Oregon Cardinal Stritch; Noah Power, Oregon Cardinal Stritch; Hunter Crippin, Oregon Cardinal Stritch; Jack Bassett, Toledo Ottawa Hills; Adam Simon, Toledo Ottawa Hills; Conor Greer, Liberty-Benton; Grant Vermilya, Liberty-Benton; Tyler Dillon, Liberty-Benton; Justin Risner, Liberty-Benton; Gage Murphy, Mt. Blanchard Riverdale; Brayden Wentling, Carey; Logan Smiley, Carey; Adam Hackworth, Carey; Noah Mattson, Ada; Ethan Swaney, Ada; Blake Reynolds, Columbus Grove; Riley Schumacher, Columbus Grove; Will Morrow, Hamler Patrick Henry; Gavin Conrad, Bluffton; Justin Haggard, Bluffton; Nate Love, Attica Seneca East; Tyler Turek, Attica Seneca East; Trevor Franks, Lakota; Andrew Patterson, Margaretta; Tallen Kennedy, Margaretta; Zack Luma, Margaretta; Levi Garner, Elmwood; Caleb Barrientes, Columbus Grove; Garrett Dudley, Ashland Crestview; Brayden O’Dell, Lima Central Catholic; Enoch Jones, Columbus Grove; Grant Vermilya, Findlay Liberty-Benton; Austin Stevens, North Robinson Colonel Crawford; Curt Grube, Fort Recovery; Jordan Bonitos, Delphos Jefferson; Sammy Santaguida, Lima Central Catholic; Noah Koester, Kansas Lakota; Logan Graffin, Castalia Margaretta; Hunter VanWert, Metamora Evergreen; Kaleb Jefferson, Bluffton; Christian Durbin, Ashland Crestview; Logan Shultz, Lima Central Catholic; Jack Werner, Toledo Ottawa Hills; Nick Leibacher, Castalia Margaretta; Wyatt Smith, Bucyrus Wynford; Jay Oswalt, Ashland Crestview; Addison Weaver, Gibsonburg; Aaron Eberhart, Ada; Conor Greer, Findlay Liberty-Benton; Carly Stevens, Ashland Crestview; Victor Cote, Hicksville; Lane Fry, Ashland Crestview; Christian Sanderling, Toledo Ottawa Hills; Chayse Singer, Sherwood Fairview; Nick Beemer, Metamora Evergreen; Collin Lane, Castalia Margaretta; Elijah Ernst, Kansas Lakota; Owin Seevers, North Robinson Colonel Crawford; Robbie Miller, Bucyrus Wynford; Jordan Imbody, Bucyrus Wynford; Cameron Shifflet, Ashland Crestview; Grant Donnald, Metamora Evergreen; Nickiya Williams, Lima Central Catholic; Ian Groves, Sherwood Fairview; Braden Langham, Hicksville.

Division VII

First team

Offense

Ends-Carter Nofziger, Pandora-Gilboa, 6-0, 190, Sr.; Zach Hayman, Sycamore Mohawk, 5-11, 152, Jr.; Travis Siebenaler, Edon, 5-9, 165, Sr.

Tight end-Devon Triplett, Crestline, 6-4, 210, Jr.

Linemen-Ethan Steiner, Pandora-Gilboa, 6-2, 200, Sr.; Chris Klopp, Sycamore Mohawk, 6-4, 210, Jr.; Zak Reed, Norwalk St. Paul, 5-11, 235, Sr.; Ryan Watt, Monroeville, 6-0, 210, Sr.; Eli Branham, Edgerton 6-2, 250, Jr.; Jimmy Sweat, Lucas, 6-5, 268, Sr.

Quarterback-Jared Breece, Pandora-Gilboa, 6-1, 175, Jr.; Jared Huelsman, Minster, 6-0, 195, Sr.; Drew Kline, Convoy Crestview, 5-9, 155, Jr.

Backs-Tyler Suboski, West Unity Hilltop, 5-9, 170, Sr.; Austin Jones, Tiffin Calvert, 6-2, 185, Jr.; Seth Bailey, Plymouth, 5-10, 205, Sr.; Hunter Prince, Edgerton, 6-0, 180, So.

Kicker-Joey Catalano, Norwalk St. Paul, 5-9, 155, Sr.

Defense

Linemen-Alec Bower, Bascom Hopewell-Loudon, 6-3, 230, Sr.; Andrew Smith, McComb, 5-10, 165, Jr.; Nick Theis, Sycamore Mohawk, 6-0, 231, Sr.; Luke Nickoli, Norwalk St. Paul, 5-8, 185, Sr.; Hogan Scheid, Monroeville, 6-1, 230, Sr.; Dylan Hicks, Convoy Crestview, 6-2, 230, Sr.

Linebackers-Brice Markel, McComb, 6-1, 210, Jr.; Noah Good, Norwalk St. Paul, 5-9, 175, Jr.; Ethan Schlachter, Defiance Ayersville, 6-7, 205, Sr.; Ethan Clum, Crestline, 5-11, 185, Jr.; Trevor Gibson, Convoy Crestview, 6-1, 195, Sr.

Backs-Tanner Schroeder, McComb, 5-11, 175, Jr.; Parker Brown, Sycamore Mohawk, 5-10, 174, Sr.; Nic Somodi, Tiffin Calvert, 6-1, 195, Jr.; Isaac Schmiesing, Minster, 5-10, 175, Sr.; Wade Sheets, Convoy Crestview, 6-2, 170, Jr.

Punter-Ben Slough, Arlington, 5-9, 168, Sr.

Co-Offensive Players of the Year: Drew Kline, Convoy Crestview; Jared Breece, Pandora-Gilboa.

Defensive Player of the Year: Luke Nickoli, Norwalk St. Paul.

Lineman of the Year: Eli Branham, Edgerton; Zak Reed, Norwalk St. Paul .

Coach of the Year: Luke Taviano, Lima Perry.

Second team

Offense

Ends-David Patterson, North Baltimore, 6-0, 160, Sr.; Braydon Cape, Edgerton, 6-1, 175, Jr.; Eli Sinn, Haviland Wayne Trace, 6-1, 170, Sr.

Tight end-Cody Frericks, Minster, 6-3, 180, Jr.

Linemen-Corey Plassman, Leipsic , 6-1, 215, Sr.; Christian Currie, McComb, 6-4, 260, Sr.; Chase Masters, Hilltop, 5-10, 200, Sr.; Luke Brickner, Tiffin Calvert, 5-11, 245, Jr.; Sam Meyer, Norwalk St. Paul, 5-10, 165, Jr.; Drew Herman, Edgerton, 6-2, 215, Sr.; Hunter Miles, Defiance Ayersville, 6-1, 210, Sr.

Quarterback-Keith Jenkins, Sycamore Mohawk, 6-0, 166, Jr.; Nick Lukasko, Norwalk St. Paul, 6-4, 185, Sr.; Jeb Grover, Lucas, 5-10, 188, Jr.

Backs-Kheagan Loe, McComb, 5-9, 175, Jr.; Caleb Moore, Crestline, 5-11, 195, Jr.; Jackson Lauger, Lucas, 5-9, 165, Sr.

Kicker-Juan Hermida, Edgerton, 5-10, 140, Jr.

Defense

Linemen-Noah Puente, Leipsic, 6-0, 210, Sr.; Alec Bollinger, Sycamore Mohawk, 5-11, 174, Jr.; Taylor Hartman, Edgerton, 5-6, 165, Jr.; Brendan Clark, Holgate, 6-3, 280, Sr.; Brian Merritt, Haviland Wayne Trace, 5-10, 230, Jr.; Dakota Dunifon, Upper Scioto Valley, 6-1, 220, Sr.

Linebackers-Donovan Bickelhaupt, Bascom Hopewell-Loudon, 6-0, 210, Jr.; Brayden Niese, Leipsic, 5-10, 172, Sr.; Josh Recker, Tiffin Calvert, 6-1, 205, Jr.; August Boehnlein, Minster, 6-0, 195, jr.; Kolton Keith, Upper Scioto Valley, 6-0, 200, Sr.

Backs-Caleb Price, Arlington, 6-2, 178, Sr.; Alex Lehmkuhl, Minster, 6-0, 175, Sr.; Clayton Flegal, 6-2, 170, Jr.

Punter–Jared Wurst, Delphos St. John’s, 6-4, 200, Jr.

Honorable mention: Levi Gazarek, North Baltimore; Brady Rader, North Baltimore; Cole Rieman, Leipsic; Trevor Brubaker, Arcadia; Austin Price, Cory-Rawson; Daylin Peese, Dola Hardin Northern; Brice Kirian, Sycamore Mohawk; Tristan Sherick, McComb; Clay Santos, McComb; Kyle Wasson, McComb; Josh Wauters, Pandora-Gilboa; Josh Shartell, Pandora-Gilboa; Travis Maag, Pandora-Gilboa; Zeb George, Pandora-Gilboa; Jack Blaisdell, West Unity Hilltop; Sam Shilling, West Unity Hilltop; Christian McKinney, West Unity Hilltop; Park Hemminger, Calvert; Robby Paul, Tiffin Calvert; Jacob Darr, Fremont St. Joseph; Dylan Filliater, Fremont St. Joseph; Joe Stover, Tiffin Calvert; Clay Waisner, Holgate; Zach Nihart, Holgate; Ben Lamoreaux, Greenwich South Central; Clay Wimmer, Sandusky St. Mary’s; Grant Schlagbaum, Convoy Crestview; Josh Poulson, Antwerp; Kydryk Leeth, Sycamore Mohawk; Avery Powers, New Bremen; Derick Dealey, Convoy Crestview; Charles Stefanek, Convoy Crestview; Ty Clark, Crestline; Brandon Heitkamp, New Bremen; Noah Price, Fremont St. Joseph; Hunter Showalter, Haviland Wayne Trace; Devin Emerling, Defiance Ayersville.