Van Wert independent sports

Van Wert easily won Tuesday’s quad meet, with the boys finishing with 109 points, compared to 72 for Ottoville, 45 for Lima Central Catholic and 7 for Delphos Jefferson. Brandon Hernandez had a big day, finishing first in four different events.

On the girls side, Van Wert finished with 110 points, topping Jefferson (48), Lima Central Catholic(44) and Ottoville (32). Caylee Phillips, Megan Braun, Cassidy Meyers, and Nicole Clay took the top spot in three different events.

Here is a list of Van Wert’s top finishers:

Boys:

Blake Henry, Brandon Hernandez, Eli Rager, Kenneth Salcido, 4 x 200 meter relay (1:41.60).

Hernandez, Rager, Dylan Lautzenheiser, Holden Reichert, 4 x 400 meter relay (3:42.80).

Hernandez, 110 meter hurdles (17.40 seconds), 300 meter hurdles (44.00).

Salcido, 400 meter run (57.90).

Jacob Weiss, 200 meter run (24.60).

Gage Chiles, 3200 meter run (11:09.10).

Henry, high jump (6-00.00).

Austin Clay, discus (145-03), shot put, (51-07.00).

Girls:

Caylee Phillips, Megan Braun, Cassidy Meyers, Nicole Clay, 4 x 200 meter run (1:53.60).

Phillips, Meyers, Clay, Braun, 4 x 400 meter run (4:27.90).

Braun, 100 meter dash (13.20), long jump (17-09.50).

Phillips, 400 meter run (1:06.60), 200 meter dash (29.70).

Meyers, 800 meter run (2:35.00).

Tabatha Saam, shot put (34-10.75).